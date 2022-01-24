مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة في إعارة بواليا إلى تركيا.. «النادي لم يربح»

تسابق إدارة النادي الأهلي، الزمن لتسويق الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لأحد الأندية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فسخ المهاجم عقده مع نادي مالاتيا سبور التركي، خلال الفترة الماضية، لعدم حصوله على راتبه، وعاد للقاهرة عقب ذلك.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن هناك أكثر من عرض للمهاجم الكونغولي في الوقت الحالي، من بعض أندية الدوري الممتاز، بجانب أخرى من خارج مصر.

وأكد المصدر أن بعض أندية الدوري بينها أحد الصاعدين حديثا للدوري الممتاز، طلبت استعارة والتر بواليا بشكل رسمي، ولكن يجرى حاليا التنسيق، واختيار أفضل العروض المتاحة لرحيل اللاعب على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

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