الداخلية توجه ضربة موجعة لأخطر معاقل مروجي المخدرات.. أبرزها «السحر والجمال»

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن، جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 3 تجار مخدرات في أسيوط والشرقية

وتمكنت الحملات الأمنية، من ضبط 3 أشخاص في محافظتي الشرقية وأسيوط وبمنطقة السحر والجمال، أخطر بؤرة لتجار المخدرات، وعثر بحوزة المتهمين على «كميات من مخدري الهيروين والحشيش - مبالغ مالية – وأسلحة بيضاء».

وفي دمياط، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن دمياط، قيام «شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان دمياط»، بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بمنطقة بحيرة المنزلة.

ضبط 25 كليو من مخدر البانجو

جرى ضبط المتهمين، وبحوزتهما «2 بندقية خرطوش- 2 طبنجة - 4 فرود محلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلوجراما – مبلغ مالى - هاتف محمول».

كما تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 4 أشخاص، بينهما اثنين لهما معلومات جنائية، بحوزتهم أسلحة وذخيرة وألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق.