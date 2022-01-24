الأمن يحرر رجلا من 6 أشخاص.. خطفوه لابتزاز أحدهم بصور زوجته وابنته

كثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر، من موظفة بأحد المستشفيات مقيمة بدائرة المركز، بحضور 4 أشخاص للشقة سكنها واقتيادهم زوجها تحت تهديد السلاح الأبيض «مطواة» وعصى خشبية، واستقلالهم سيارة ربع نقل ولاذوا بالهرب.

جهود الأمن لكشف مرتكبي الواقعة

وشكلت قوات الأمن فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة «6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان»، وبتضييق الخناق عليهم أطلقوا سراح المجني عليه بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، وجرى اصطحابه إلى مركز شرطة إسنا.

ابتزاز

وبمناقشة المجني عليه، قال إنّ المتهمين اصطحبوه من منزله عقب تهديده على النحو المشار إليه، إلى محل إقامتهم بدائرة مركز شرطة إدفو، واعتدوا عليه بالضرب وأكرهوه على توقيع 12 إيصال أمانة و10 عقود بيع أراضي، لاحتفاظه ببعض الصور الخاصة بزوجة وكريمة أحد المتهمين، عقب تحصله عليها من الصفحة الخاصة بهما من فيس بوك، وأنشأ حسابا وهميا على ذات المواقع، وابتز زوجها وطلب مبالغ مالية نظير عدم نشر الصور.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم «الأداتين، والسيارة المستخدمين في الواقعة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن إيصالات الأمانة وعقود البيع، واتخذت الإجراءات القانونية.