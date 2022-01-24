التعليم: 492 مدرسة حصلت على شهادة الاعتماد والجودة عام 2021

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّها تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وحصول العديد من المدارس على شهادة الاعتماد والجودة، علاوة على تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل جميع المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

320 مدرسة بمرحلة رياض الأطفال حصلت على شهادة الاعتماد والجودة عام 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أنّ 492 مدرسة بجميع المراحل التعليمية حصلت على شهادة الاعتماد والجودة خلال 2021، حيث حصلت 320 مدرسة بمرحلة رياض الأطفال على شهادة الاعتماد والجودة، إلى جانب 172 مدرسة بالمرحلة الإعدادية.

79 مدرسة بالمرحلة الإعدادية حصلت على شهادة الاعتماد والجودة

وأوضحت الوزارة أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021-2022، بفعل تنفيذ إجراءات صارمة داخل جميع المدارس والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

مدرسة واحدة من التعليم الثانوي الفني حصلت على شهادة الاعتماد والجودة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى حصول 9 مدارس بالمرحلة الثانوية العامة على شهادة الاعتماد والجودة خلال عام 2021، فيما حصلت مدرسة واحدة فقط في الثانوي الفني على شهادة الاعتماد والجودة، موضحة أن جائحة كورونا ساعدت الوزارة على استخدام أساليب جديدة في التعلم، للحفاظ على مستوى الطلاب التعليمي.