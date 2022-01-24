5 علامات في السيارة تشير لقرب تعرضها لعطل بالطريق أثناء الطقس البارد

أسباب عديدة قد تسبب التعطل المفاجئ في موتور السيارة خلال فصل الشتاء، خاصة عند محاولة إدارة المحرك في الصباح الباكر من أجل التوجه إلى العمل، أو أثناء السير على الطرق في الطقس شديد البرودة، لذا يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لأي صوت غير طبيعي يصدر من محرك السيارة، لأنه يعطي دلالة واضحة على وجود مشكلة قد تتسبب في توقف السيارة عن السير في أي وقت.

نصائح لمنع أعطال السيارة المفاجئة

ووجه المهندس ناجي محمود، مجموعة من النصائح المهمة، التي تسهم في المحافظة على السيارة، ومنع الأعطال المستمرة بها.

1- إذا شعرت بأي اهتزاز في محرك السيارة عند تشغيلها، فهذا يدل على وجود عطل فيه، ويجب إصلاحه سريعا.

2- ملاحظة مستوى الضغط داخل المحرك، إذ أن انخفاض الضغط، من علامات ضعف المحرك.

3- إذا لاحظت أن المحرك يستهلك كميات كثيرة من الزيت، فهذا يشير إلى مشكلة، لأن «زيت المحرك» جزء أساسي من عمل السيارة، لهذا يجب فحص مستواه بشكل مستمر، مع سرعة الاستعانة بفني عند ملاحظة استهلاك الزيت السريع.

4- لاحظ حركة خروج العادم من السيارة، لأن خروج دخان كثيف يعني إما وجود تسرب للمياه، أو تسرب الزيت على غرف الاحترق، وهذا يرجع لعدة أسباب، منها انسداد مرور قنوات الزيت بسبب الشوائب، أو فلتر الزيت، أو انسداد صمام تصريف الزيت.

5- إذا لاحظت عدم انتظام عملية الاحتراق في المحرك، خاصة عند سرعة 30 كم، فإن ذلك يرجع إلى وجود عيوب فى بعض أجزاء المحرك، مثل «مضخة البنزين»، أو «البواجي»، أو في «دورة الوقود» داخل المحرك.

أهمية الصيانة المستمرة

ودائما ما يطالب المتخصصون بضرورة الصيانة المستمرة للسيارات، من أجل الحفاظ عليها، ومواجهة أي مشكلات أو أعطال، قد تسبب الحوادث أو احترق السيارات أثناء السير، منها على سبيل تسريب الوقود، ونقص سائل «الردياتير»، ما يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك.