ضبط 3 عصابات لسرقة السيارات بالقاهرة والجيزة.. والسر في «المفتاح التقليد»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم السرقة، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حال استقلاله سيارة بدون تراخيص، وتلاحظ وجود كسر زجاج الباب الأمامي الأيسر للسيارة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بسرقة السيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب «كسر الزجاج» وأقر بعثوره على نسخة المفتاح الخاص بالسيارة بداخلها عقب كسر الزجاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

سرقة 3 سيارات بمدينة نصر

كما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتردد على منطقة سكنه وبحوزته سيارة يشتبه في كونها مسروقة.

جرى ضبط ذلك الشخص، حال استقلاله السيارة المشار إليها «مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول»، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، مشيرًا إلى ارتكابه واقعتي سرقة بأسلوب «كسر القفل».

ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لسرقة السيارات

وفي الجيرة، رصدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوين 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة «الأهرام، الطالبية، ثان أكتوبر، مركز شرطة أوسيم، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم «فرد محلي وطلقتين من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابب 7 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.