السيسي يوجّه بإنهاء أبراج السكن البديل بماسبيرو ويتابع الانتقال لـ«الإدارية»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وناقش الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وتطوير محافظة القاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ وزير الإسكان استعرض مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة منطقة الأبراج المركزية، والأحياء السكنية المختلفة، فضلا عن منطقة النهر الأخضر.

موقف إسكان الموظفين في العاصمة الإدارية

وفي هذا السياق، تابع الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية، تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة، خاصةً ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، وعددها نحو 30 ألف وحدة، موجّها في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، وسير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة، فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سياق تطوير تلك البقعة الساحلية المتميزة.

تطوير القاهرة الخديوية

وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة، اطلع الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتدادا لتطوير ميدان التحرير، خاصةً ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة انطلاقا من ميدان التحرير، مرورا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، ووصولا إلى منطقة ميدان العتبة، موجّها بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي، إضافة إلى بدء التطوير الحضاري لحديقة الأزبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحدائق التراثية بالعاصمة.

كما شهد الاجتماع، عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكني، والتجاري والترفيهي، فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجّه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بماسبيرو، لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن.

واطلع الرئيس على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما في ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية في إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهاته في هذا الصدد.