إنذار عاجل من الأرصاد بشأن الملاحة بالبحر المتوسط: ارتفاع الأمواج يصل لـ5.5 متر

أصدرَت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، ضمن منظومة الطيران المدني، إنذار بحريًا، خاص بالبحر المتوسط، اعتبارًا من بعد غد الأربعاء الموافق 26 يناير، وحتى الخميس 27 من الشهر نفسه، إذ حذرت الهيئة خلال بيانها، من نشاط حركة الرياح الشمالية الغربية، التي تصل حد العاصفة على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة والرعدية.

سرعة الرياح تصل لـ5.5 متر

ونوهت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ سرعة الرياح على البحر المتوسط، تتراوح بين 30 إلى 35 عقدة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5.5 متر، محذرة من انخفاض جديد في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، اعتبارًا من بعد غد الأربعاء 26 يناير، يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مع نشاط حركة الرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء المقبل

وأشارت هيئة الأرصاد خلال البيان الصادر عنها منذ قليل، إلى أنَّ طقس بعد غد الأربعاء يشهد تساقط أمطار متوسطة الشدة تصل إلى غزيرة، تكون رعدية في بعض الأحيان، على محافظات السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، قد يصاحبها حبات البرد.

كما تشهد مناطق جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، أمطار خفيفة إلى متوسطة، تخف حدتها على القاهرة وشمال الصعيد، لتكون أمطار خفيفة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، وتضطرب الملاحة البحرية، على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصل سرعة الرياح على البحر المتوسط إلى 70 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، أما على البحر الأحمر، فتكون سرعة الرياح 60 كم/س، ويصل ارتفاع الموج إلى 3.5 متر.