حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25-1-2022 مهنيا وعاطفيا: انتبه لحقوقك

المرأة من برج العذراء أحيانًا ما تواجه بعض الصعوبات للتخلص من خجلها الزائد من شريك حياتها خاصة في بداية علاقتهما العاطفية، إذ يعود ذلك أحيانًا إلى شعورها الدائم بالقلق، كما أنّها تخلص لشريك حياتها بشكل كبير وتمنحه كل مشاعرها وطاقتها، وتقدم له المساعدة حتى يصبح شريكًا مثاليًا.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، يستطيع صاحب برج العذراء اليوم على الصعيد المهني أن يحقق المزيد من التطور، وأن يعيش أجواءً مليئة بالمفاجآت والمعرفة، إلا أنّ الفلك ينصحك فقط بأن تنتبه لحقوقك جيدًا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، فإنّ القمر في منزل علاقات برج العذراء اليوم يمكن أن يساعد أصحابه على الحصول على الحب والإعجاب ببساطة ويكسب مودة الأصدقاء.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، وقائد الأوركسترا نادر عباسي والفنانة إيمان العاصي ورانيا فريد شوقي، ومينا مسعود والفنانة ياسمين رئيس والفنان خالد النبوي.

مميزات برج العذراء

ومن أبرز مميزات مولود برج العذراء القدرة على تحمل التعب والإرهاق للوصول لكل أهدافه، فهو يتحمل الضغوط في العمل والحياة لكي يصل لأعلى المناصب ويكون ناجح، ومع أسرته أو أحبائه يحافظ على علاقته معهم بدرجة كبيرة.

وعلى الجانب الآخر يتميز مولود برج العذراء أنه صادق بشكل كبير ومخلص لكل من حوله، وفي حال الخيانة يقطع علاقته مع الخائن على الفور فهو لا يسامح أبدا في هذه الحالة، كما أنه صادق في مشاعره بدرجة كبيرة ولا يفتعل الفرح أو الحزن أو الامتنان فكل ما يعبر عنه يكون بداخله، وأيضا يتمتع مولود برج العذراء بالمرونة في أمور الحياة فهو غير متعصب لرأيه لكن يقوم بالوصول لحل وسط مع الآخرين.