إجراء دراسة دولية على طلاب الرابع الابتدائي لقياس الفهم اللغوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال عام 2021، أجرى عددا من الدراسات والبحوث والأعمال المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وتقييم نواتج التعلم بنائياً ونهائياً، فضلا عن إنتاج مواصفات الأوراق الامتحانية لجميع المراحل الدراسية لفئات العاديين والدمج والمكفوفين.

تقييم تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المدارس

وأضافت وزارة التعليم، خلال تقرير رسمي عن إنجازتها في عام 2021، أنه تم بناء بنوك الأسئلة للصفوف الأولى الثلاثة للمرحلة الثانوية في جميع المواد الدراسية بالفصلين الدراسيين الأول والثاني للشعبتين الإدبية والعلمية.

وأشارت الوزارة، إلى سحب جميع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة من خلال بنوك الأسئلة، التي أُعدت بالمركز القومي للامتحانات، للمرة الأولي في تاريخه، موضحة إعداد استبيان لتقييم جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المدارس للوقاية من فيروس كورونا.

تقيم أداء مؤسسات رياض الأطفال وفق المعايير العالمية

ونوهت الوزارة، إلى أن هناك دراسات سيتم الاستمرار بها خلال عام 2022، ومنها إجراء الدراسة الدولية الأساسية لقياس الفهم اللغوي «بيرلز» على عينة عشوائية من طلاب الصف الرابع الابتدائي بمختلف المحافظات، والتي تنظمها جمعية «IEA».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الدراسات والأنشطة التي سيجريها المركز القومي للامتحانات خلال عام 2022، كالتالي:

- تقييم أداء مؤسسات رياض الأطفال وفق المعايير العالمية، ومدى تلبيتها لاحتياجات الأطفال الموهوبين وفق التعليم متعدد التخصصات.

- معايير ومؤشرات الخدمات المساندة المقدمة لذوي الإعاقة العقلية بمدارس التربية الخاصة.

- إعداد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، ومتفوقي عين شمس، والطاقة.

- بناء وتقنين بطارية للكشف عن الاستعدادات المبكرة للموهبة لطفل رياض الأطفال وفق التعليم متعدد التخصصات.

- المشاركة مع منظمة اليونيسف في مشروع تقييم الإمدادات التعليمية والصيانة البسيطة للمدارس، وتدريب المعلمين، وتقييم أثر التدريب بمدارس محافظة شمال سيناء.

- تقديم البيئة الداعمة للفهم القرائي وفق محاكاة المسابقة الدولية «بيرلز» لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

- دليل ممارسات التعليم في الطفولة المبكرة للتنمية المستدامة وخطة مصر 2030.