«التموين»: انتهاء استلام الأوراق المطلوبة لفتح منافذ «جمعيتي» 31 يناير

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، ومدير مشروع جمعيتي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن يوم 31 يناير الجاري، هو آخر موعد متاح للشباب المتقدم على فتح منافذ مشروع جمعيتي بمرحلته الرابعة، من أجل تقديم واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لمديريات التموين.

وأضاف معاون الوزير في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مدة استكمال المستندات المطلوبة للمتقدمين لمشروع جمعيتي، تنتهي يوم 31 يناير الجاري، وأنه لا يوجد أي مدة للمهلة بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن جميع الشباب الذين تقدموا مسبقا بطلبات لفتح منافذ مشروع جمعيتي لتوزيع السلع عليهم التوجه لمديريات التموين التابعين لها، واستيفاء المستندات المطلوبة.

شروط ومستندات مطلوبة لفتح منفذ مشروع «جمعيتي»

وأشار كمال، إلى أنه يشترط في المتقدم لفتح منفذ جمعيتي، عدة شروط، تتمثل في التالي:

1 - أن يتراوح سن المتقدم من 21 إلى 45 عاما.

٢- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٣- صورة من شهادة المؤهل الدراسي «عالٍ أو متوسط».

٤- تسليم صورة ‏من موقف التجنيد بالنسبة للذكور.

٥- «برنت» تأمينات اجتماعية.

٦- ألا يكون للمتقدم أقارب عاملين بمديرية التموين، حتى الدرجة الرابعة.

عدد منافذ مشروع «جمعيتي» على مستوى الجمهورية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إلى أن عدد منافذ مشروع «جمعيتي» والتي تقوم بتوزيع السلع مع منافذ البدالين، بلغت حتى الآن عدد 6700، قائلا: «المنفذ الواحد من مشروع جمعيتي يوفر من 2 إلى 3 فرصة عمل للشباب»، موضحًا أن إجمالي فرص العمل للمشروع في مراحله السابقة بلغ عددها 20 ألف فرصة عمل للشباب.