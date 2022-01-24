السجن 5 و15 سنة للمتهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه بمقابر اليهود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد 5 سنوات لـ7 آخرين، لإدانتهم بقتل عامل مع سبق الإصرار، واستعراض القوة في مقابر اليهود بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيعي، وأمانة سر مجدي شكري وعزت فاروق.

المتهمون قصدوا ترويع الشقيقين وإلحاق الأذى بهما

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهما جمال الصغير وأشرف الصغير، بقصد ترويعهما وتخويفهما، وإلحاق الأذى بهما، وفرض السيطرة عليهما، محضرين لغرضهم المنشود أسلحة بيضاء «مطواة» وزجاجات فارغة، وأمطروا المجني عليهما بوابل منها، كونهم أكثر من شخصين، حاملين الأسلحة البيضاء، فكان من ذلك الشأن إلقاء الرعب في نفسيهما، والمساس بحريتهما، وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف أمر الإحالة، أنهم قتلوا المجني عليه جمال الصغير، مع سبق الإصرار على ذلك، على أثر خلاف سابق بينهم وبين المجني عليه المتوفى، فبيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، معدين لهذا الغرض الأسلحة البيضاء، وما أن ظفروا به حتى تقدم المتهمان الثاني والخامس صوبه، فباغته الأخير بضربة برأسه مستخدماً «زجاجة»، وأتبعه سابقه بضربة بساعده الأيسر، ولم يتخذا بضحيتهما شفقة أو رحمة، فاتبعمها المتهم الأول شاهرا سلاحا أبيضا «مطواه»، تجاه المجني عليه، طاعنا إياه بمكان قاتل «صدره»، التي أودت بحياته.

قتلوا المجني عليه وشرعوا في قتل شقيقه

وتابع أمر الإحالة، إن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه، أشرف الصغير، على أثر نشوب مشاجرة، فأشهروا أسلحتهم البيضاء، وما إن ظفروا به، تقدم المتهم الأول صوبه وباغته بعدة ضربات متتالية متفرقة بأنحاء جسده، مستخدما سلاحا أبيضا «مطواه»، واتبعه المتهم الثالث فكال له ضربة برأسه، مستخدما «شومة»، محدثين ما به من إصابات.