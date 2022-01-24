9 أخطاء تجنبها خلال تسجيل استمارة الثانوية العامة.. انتبه لـ«الهمزات»

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي، بداية من غدا الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري، وحتى الثلاثاء الموافق 24 فبراير المقبل، لتسجيل استمارة الثانوية العامة، استعدادًا لاختبارات نهاية العام، التي تنصح وزارة التربية والتعليم بضرورة استيفاء البيانات بدقة شديدة حتى لا يتعرض الطالب لمشاكل بسبب ذكر معلومات خاطئة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط خاص لتسجيل الاستمارات الخاصة بالإعدادية والصفوف الثلاث بالثانوية، وهو موقع تسجيل استمارة الثانوية.

مع العلم أن تفعيل تسجيل استمارة الثانوية لطلاب الصف الثالث الثانوي لن يتم سوى غدًا الثلاثاء.

أخطاء تجنبها خلال تسجيل استمارة الثانوية

وحتى تتمكن من تسجيل استمارة الثانوية بشكل سليم، يجب الانتباه للآتي:

- عند استيفاء بيانات الطالب، يجب أن تكون كتابة الاسم والرقم القومي صحيح، «انتبه للهمزات»، ويفضل أن يتم كتابة البيانات من واقع شهادة ميلاد الطالب.

- وأنت تقوم باستيفاء البيانات، تأكد من كتابة الشعبة بشكل صحيح، واللغة الثانية، والديانة، قبل الضغط على حفظ البيانات.

- يجب أن يتأكد الطالب أو ولي الأمر من مواد التخصص، أسفل الاستمارة.

- الصورة الشخصية للطلب التي سيتم تحميلها يجب أن تكون مطابقة لما سيتم تسليمها للمدرسة.

- أن يكون عنوان الطالب المذكور في الاستمارة مطابق للعنوان الموجود على بطاقة الرقم القومي للطالب أو ولي الأمر.

- التأكد من أن بيانات الخاصة بالطالب والموجودة سواء على الاستمارة الإلكترونية أو الورقية سليمة.

- في حالة اكتشاف وجود خطأ في استمارة الثانوية، يجب التوجه للإرشاد التعليمي لتصحيحها فورًا.

- التأكد من البيانات وطباعة الاستمارة هي مسؤولية الطالب وولي الأمر.

- قبل أن يقوم الطالب بتسليم الاستمارة يجب أن يقوم ولي الأمر بالتوقيع في المكان المخصص، أمام أعضاء غرفة الإرشاد التعليمي.