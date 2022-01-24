«خطة النواب» توصي بتنفيذ الصرف الصحي في 4 قرى بسوهاج خلال أسبوع

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم القيام بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى «الحما - جزيرة طما - السكساكة - قاو غرب» التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، وذلك رغم قيام الدولة بإدراج قرى مركز طما ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الأولى والتي قاربت على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها بجميع قرى طما.

وانعقد الاجتماع بحضور محمد فريد مساعد وزير التخطيط للمشروعات القومية، والدكتورة ولاء جاد الكريم مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

واستعرض النائب مصطفى سالم طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن القرى الأربعة كانوا مدرجين للتنفيذ ضمن خطة تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلا أن الوكالة اعتذرت عن الاستمرار في تمويل مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأربعة على الرغم من أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي لخدمة قطاع كبير من المواطنين أبناء هذه القرى.

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والشركة القابضة للمياه، كانت قد خاطبت الجهات المعنية لتوضيح موقف القرى الأربعة من مشروع الصرف الصحي، وأن الوكالة الأمريكية للتنمية اعتذرت عن التنفيذ، وأنه لابد من إدراج هذه القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي قاربت على الانتهاء خلال مرحلتها الأولى بطما، مما يجعل أمر تنفيذ المشروع أكثر صعوبة حال انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة بطما دون البت في موقف القرى الأربعة.

وذكر سالم في كلمته، أنه سبق أن تم إدراج عدد 6 قرى بمجلس قروي سلامون بمركز طما - محافظة سوهاج، ضمن خطة مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم تنفيذ المشروع بقرية سلامون وجاري تنفيذه بقرية الشوكا، ولم يتم التنفيذ بباقي القرى الأربعة «الحما، جزيرة طما، السكاسكة، قاو غرب».

مخاطبة رئيس الهيئة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية

وأضاف أنه بتاريخ 30/3/2021 قامت شركة المياه بسوهاج بمخاطبة رئيس الهيئة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، مطالبة بإضافة هذه القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أفادته الوكالة الدولية الأمريكية باعتذارها عن تمويل تنفيذ المشروع، وبتاريخ 29/6/2021، أرسلت شركة المياه بسوهاج خطابا لمحافظ سوهاج تطالبه بإدراج هذه القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث إنها تمثل نسبة 11% من سكان المركز وأنها من ضمن القري المجاورة لنهر النيل.

وأشار سالم، إلى أنه بتاريخ 24/6/2021، أرسل محافظ سوهاج خطابا لوزير الإسكان يطالبه بإدراج هذه القرى ضمن برنامج حياة كريمة، وبتاريخ 8/8/2021، أرسلت شركة مياه الشرب بسوهاج لنائب رئيس الشركة القابضة للمياه للمطالبة بإدراج وتنفيذ هذه القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أنه بتاريخ 5/8/2021، قامت الشركة القابضة بمخاطبة مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق للمطالبة بإدراج هذه القرى ضمن حياة كريمة، لافتا إلي أن أهم هذه المكاتبات كانت من وزير الإسكان للدكتورة راندا المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء يطالب بسرعة إدراج هذه القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذيها الآن.

وأكد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج أنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية وجاري دراسة إسناد تنفيذ المشروع بهذه القرى.

وقال محمد فريد مساعد وزير التخطيط للمشروعات القومية، إنه لن يتم ترك أي مركز دون تنفيذ جميع المشروعات الخاصة به بجميع القرى التابعة له حتى لو تم انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الأولى، مؤكدا أنه سيتم بدء التنفيذ قريبا بهذه القرى.

وأشار الدكتور ولاء جاد الكريم، مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم حل المشكلة وإدراج تنفيذ هذه القرى قريبا وإرسال خطاب للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بشأن ذلك لأنها المعنية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وطالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب طهطا وطما وجهينة مقدم طلب الإحاطة، بضرورة إصدار القرار الخاص بالإسناد خلال أسبوع من تاريخه وموافاة لجنة الخطة والموازنة بصورة منه، ووافق الجميع على ذلك وتمت إصدار توصية من اللجنة بذلك.