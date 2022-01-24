إصابة مدرس بطلق ناري على يد موظف في سوهاج.. والسبب «مسقى مائي»

أصيب مدرس بطلق ناري في قدمه بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، إثر تعدي موظف عليه بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض ومسقى مائي، وجرى نقله إلى مستشفى راشد التخصصي.

أمن سوهاج يتلاقى بلاغا بإصابة مدرس

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بورود بلاغًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصاب بناحية دائرة المركز.

مصاب بطلق ناري بالقدم

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين «محمود. م. ع»، 32 سنة، مدرس، مصابًا بـ«طلق ناري بالقدم اليسرى فتحتي دخول وخروج» وجرى نقله إلى مستشفى راشد التخصصي بسوهاج، و«مصطفى. ع. ع»، 42 سنة، مدير العلاقات العامة بنقابة عمال سوهاج، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني «طبنجة حلوان»، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض ومسقى مائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، ورد لقسم شرطة سوهاج الجديدة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ومتوفي بطريق «الكوامل / سوهاج» الجديدة دائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة «محمود. ي. ح. ع» 23 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز قنا، اختلت عجلة القياده بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال نجل عمته «عبده ع م م ع»، 51 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.