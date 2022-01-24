«الداخلية» تستجيب لاستغاثة سيدة تطالب بعلاج ابنها المصاب بالشلل

استجاب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لاستغاثة سيدة تطالب بعلاج ابنها المصاب بالشلل في أحد مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي التابع للوزارة.

عزة مصطفى تشكر وزير الداخلية لاستجابته

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامجها «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، إنها أذاعت أمس الفيديو الذي نشرته سيدة تدعى «أسماء» على السوشيال ميديا، تطالب فيه بعلاج ابنها المصاب بالشلل، كما أجرت معها مكالمة هاتفية لكشف تفاصيل الواقعة.

وأشارت إلى أن السيدة طلبت علاج ابنها «يوسف» في أحد مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي التابعة لوزارة الداخلية، متابعة: «يوسف كان رايح رحلة سليم بس رجع وعنده شلل رباعي».

ولفتت إلى أن «أم يوسف» طلبت خلال حديثها بالبرنامج من وزير الداخلية الاستجابة لها، وفور انتهاء الحلقة تلقت اتصالا من مكتب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأكد استجابة الوزير لاستغاثة «أم يوسف».

ووجهت الإعلامية عزة مصطفى الشكر لوزير الداخلية، قائلة: «بشكر وزير الداخلية، وبقول لوالدة يوسف أنا كان عندي يقين وأنا بقولك إن شاء الله، أن هيتم مساعدتك في علاج يوسف».

مأساة الطفل يوسف

وروت أسماء والدة الطفل يوسف، ضحية رحلة مدرسة لغات بالجيزة، أن طفلها ذهب في رحلة مدرسية نظمتها مدرسته إلى إحدى مدن الملاهي، وخلال الرحلة قفز من إحدى الألعاب غير المتوافقة مع جسمه وأصيب بكسور وشلل في الأطراف.

وأضافت أسماء، خلال المداخلة الهاتفية أمس، أن يوسف لم يقترف أي ذنب غير أنه كان ذاهبا في رحلة رفقة زملائه تحت رعاية مدرسته.

وبينت أن المدرسة تنصلت من علاج الطفل منذ اليوم الأول، مشيرة إلى أن زوجها تلقى اتصالا هاتفيا من مالك المدرسة يقول فيه إنه غير مسؤول عن الحادث بدلا من الاطمئنان على الطفل.