والد «رحيق» بعد ابتزازها والقبض على المتهم: «شكرا لوزارة الداخلية»

وجه محمد عبدالحكيم والد الطالبة «رحيق»، الشكر للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لسرعتها في ضبط المتهم بابتزاز ابنته جنسيا، وتبين أنه طالب من نفس قرية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قامت بدور كبير في القبض على المتهم .

والد رحيق: بشكر الأجهزة الأمنية للقبض على المتهم

وأضاف والد الطالبة «رحيق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنته تعرضت للابتزاز من قبل شاب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على المتهم بعد تحرير محضر بالواقعة، موضحا أنه تم استدعاؤه من جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وأوضح عبدالحكيم، أنه يعاني منذ عدة أشهر من قيام مجهولين بابتزاز ابنته لإقامة علاقات غير شرعية معها، من خلال صفحات مجهولة الهوية وبدون أسماء على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هؤلاء الأشخاص ينشرون صورا ومحتوى مسيئ لها.

والد رحيق: ابنتي تعرضت للابتزاز الإلكتروني

وتابع والد الضحية، أن ابنته تتعرض لمضايقات من الشباب في الشوارع والتنمر عليها بشكل مستمر، ووصل الأمر بالتنمر عليها من قبل صديقاتها في المدرسة، موضحا أن الأسرة تنهار بسبب ابتزاز ابنته جنسيا.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا، يفيد بإلقاء القبض على طالب يدعي «م. أ»، 15 سنة، بعد تقدم محمد عبد الحكيم، المقيم في قرية ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم، ببلاغ حول تضرره من تعرض ابنته الطالبة في الصف الثالث الإعدادي للابتزاز الإلكتروني.