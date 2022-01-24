«تعليم الجيزة» عن صعوبة امتحان الكيمياء للأول الثانوي: فروق فردية

علّق أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صعوبة امتحان الكيمياء الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، قائلا «إن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلاب، وتنوعت مستويات الأسئلة لقياس جميع المستويات».

وأوضح، أن الامتحان جاء مطابقاً لجميع المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم.

«سلومة»: الامتحانات تسير بصورة منتظمة

وأضاف «سلومة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية المشكلة في المديرية لمتابعة سير الامتحانات على مستوى جميع المدارس والإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوي من قبل طلاب الصف الأول الثانوي بشأن صعوبة امتحان الكيمياء في أي مدرسة من المدارس، موضحاً أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة منذ بدئها، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

المدرسة غير منوط بها فتح تحقيق حول صعوبة الامتحان

وعن فتح مدرسة الجيزة الثانوية بنات تحقيقا عاجل بشأن صعوبة امتحان الكيمياء، أكد أشرف سلومة، أن جهة الاختصاص لتقييم الامتحان هي التوجيه في الإدارة التعليمية بالتنسيق مع توجيه المديرية وليس مدير المدرسة، موضحاً أن المدرسة غير منوط بها التحقيق ولم تفتح أي تحقيق مع واضعي الامتحان.

وأوضح أن الامتحان أُعد على مستوى المدرسة طبقاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وكذلك الكتاب الدوري المنظم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول.

تصحيح الامتحانات يوميا بالمدارس

وتابع مدير المديرية، أن هناك فروقا فردية بين الطلاب، وهناك تدرج من السهولة للصعوبة طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وهو أمر مهم وتم تطبيقه في جميع الامتحانات، مؤكداً أنه جار فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت المدرسة أدلت بأي معلومات تفيد بفتحها تحقيق عاجل عبر منصات التواصل الاجتماعي أم لا، ومشيراً إلى أن تصحيح الامتحانات يتم بشكل يومي من قبل معلمي المدرسة.

يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا صباح اليوم الإثنين الموافق 24 يناير الجاري، امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين والأسئلة المقالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه مسموح للطالب بدخول الامتحان بدهاز التابلت للطلاع على الكتب الرقمية المتاحة عليه.