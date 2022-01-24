طلاب «أولى ثانوي» يؤدون امتحان مادة الجغرافيا ورقيا اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الجغرافيا ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، فضلاً عن عمليات التعقيم المستمرة قبل وبعد اللجنة الامتحانية.

امتحان الجغرافيا يشمل 70% من الدرجات على الأسئلة الموضوعية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحان مادة الجغرافيا يعقد ورقيا، ويشمل 70% من الدرجات على الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد، التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم و30% من الدرجات على الأسئلة المقالية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الامتحان وضع من الموجهين الأوائل في المدرسة بالتنسيق مع موجهي الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي برئاسة الدكتور رمضان محمد.

الامتحان يتم تصحيحه في المدارس من قبل المعلمين

وأشارت إلى أن الامتحان يتم تصحيحه في المدارس من المعلمين لأنها امتحانات نقل عادية، موضحة أنه يسمح للطالب بدخول الامتحان بجهاز التابلت للاطلاع على الكتب الرقمية المتوفرة عليه لأن الامتحان بنظام الـ«أوبن بوك»، وغير مسموح بدخول الامتحان بأي مذكرات خارجية.

الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه غير مسموح لأي معلم من معلمي الصحة بالمشاركة في أعمال الإشراف على الامتحانات، مؤكدة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ويتم تصحيحها بشكل يومي، لافته إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وشكلت مديريات التربية والتعليم، غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على سير أعمال الامتحانات دون أي معوقات وحل أي مشكلة يمكن أن تواجه الطلاب.