حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25-01-2022 مهنيا وعاطفيا

إمراة برج الثور ذكية وتتسم بالحزم وتحب القيادة، كما أنها صبورة وعاطفية، ومستعدة لتقديم الدعم لمن تثق بهم، كما يتسم رجل برج الثور أنه كسول واتكالي وشديد الغيرة على أحبائه، لكنه طيب القلب فهو يسامح أخطاء الغير بسهولة، ويكره الخصام، وهومستمع جيد للآخرين وهي من أبرز مميزاته.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك، ومن المتوقع أن تواجه بعض المتاعب لذا نصحت مواليد البرج أن ينتبهوا لحقوقهم حتى لا يتعرضوا لسلبها من الغير، بادر بطلب حقوقك، ولا تنتظر الدعم من الآخرين، فمن المعروف أن مولود برج الثور اتكالي لذا عليك أن تتغلب على هذه الصفة لتحقيق ما تريد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وفق حظك اليوم عليك ألا تتسرع في ردود فعلك، فيجب أن تميل للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك حتى لا تقع في المشكلات بحياتك، وتتعرض لعواقب كثيرة، فسيطرة الآخرين من شأنها أن تقلل منك وتجعل حياتك غير سعيدة لذا كن حذر.

مشاهير برج الثور

ومن أبرز مشاهير برج الثور منة عرفة وجوزيف عطية وبدرية طلبة وفيفي عبده ومريام فارس وتارا عماد وألين خلف وعبير صبري ومصطفى شعبان، والممثلة كيت بلانشيت وكرستين دانست وجيسيكا ألبا.

نقاط ضعف مواليد برج الثور

كما هو متعارف، يتسم مولود برج الثور بعدد من الصفات تكون نقاط ضعف عنده، يمكن أن يستغلها الآخرين لاستفزاز مولود برج الثور، أبرزها الغيرة المفرطة، الكسل، الأناية، العناد، حب المظاهر، وحب التملك.

مميزات مولود برج الثور

يتسم مولود برج الثور بالطيبة رغم أن لديه شخصية قوية، وأبرز مميزاته الصبر والهمة العالية، فهو مثابر ومحب للعمل، ويتقن عمله لأبعد حد، فهو يسعى دائما لتحسين قدراته والتطوير من نفسه، كما أنه يصعب إحباطه حتى لو قام البعض باستفزازه بدرجة كبيرة، ففي هذه الحالة يتغلب إصراره لتحقيق هدفه، مهما كانت الظروف.

جدير بالذكر، أن العائلة من أبرز الأمور في حياة برج الثور، فهو يقدر الأسرة بدرجة كبيرة، ويحب الأطفال كما أنه يحب أن يقضي معهم أغلب أوقاته إلا في حال العمل أو الضروريات، فهو يلتزم بحضور كل التجمعات العائلية ولديه روابط وثيقة مع عائلته.

توقعات مواليد برج الثور 2022

من المتوقع، أن تحدث تغيرات عديدة في حياة مولود برج الثور فهو عام الجرأة لأصحاب البرج، مما يجعلك تسيطر على مختلف الأمور في حياتك، فأنت سيد الموقف على الصعيد المهني وعلى الصعيد العاطفي، فهو عام ملئ بالنجاحات وفي حال كنت غير مرتبط بعلاقة عاطفية يمكن أن تلتقي بشريك حياتك هذا العام، ويكون عام ملئ بالرومانسية، أما اذا كنت متزوج سيمر هذا العام دون مشكلات أو عواقب ومتوقع أن تتحسن علاقتك مع شريك حياتك.

ويمكن أن تعتمد هذا العام على الأصدقاء ودعمهم في أوقات الأزمات والشدة، فهم الأفضل في الوقوف بجانبك ومحاولة مساعدتك على حل مشكلاتك وتطوير حياتك على مختلف الأصعدة للأفضل، شرط ألا تكون لطيف ولا تبالغ في إعطاء الأوامر للغير.