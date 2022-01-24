«قصر العيني» عن إنشاء عيادة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا: مفتوحة للجميع

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، تفاصيل إنشاء عيادة خاصة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا، موضحًا: «لاحظنا أن بعض المتعافين يعانون من أعراض كثيرة، منها ما يسبب مشكلات للمريض، وفكرة العيادة جاءت من خلال الجمع بين تخصصات مختلفة في مكان واحد حتى يمكن تقييم المريض، وفي الآخر نخرج بنتيجة محددة من حيث وجود مشكلة من عدمها».

أعراض ما بعد كورونا

وأضاف «الحديدي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، تقديم الإعلامية سارة حازم: «مريض ما بعد كورونا قد يشعر ببعض الآلام في الصدر، وقد لا تكون مرتبطة بالقلب أو الشريان التاجي أو ما شابه لكن قد يكون لها علاقة بالعضلات، وقد تستمر لفترات طويلة، وقد تمتد إلى 6 شهور».

تخصصات طبية مختلفة

وتابع مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي أنّ العيادة تتضمن مجموعة الأطباء من أساتذة الباطنة أو القلب أو الكبد أو الغدة الدرقية وهناك تخصص النفسية، مشيرًا إلى أن العيادة مفتوحة لكل المتعافين من كورونا، حيث توجد في مكان مخصص بعيدا عن العيادات لمتابعة متلازمة ما بعد كورونا.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد منحت رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «مولونبيرافير»، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، معلنة أنّ هذا الأمر تمّ في أقل من 30 يوما من حصوله على رخصة الاستخدام الطارئ عالميا، وتحديدا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية.