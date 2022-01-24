القبض على لبناني هارب من «250 سنة سجن» في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية في المنوفية، القبض على صاحب، مصنع لبناني الجنسية، هارب من عدد كبير من الأحكام القضائية، تصل إلى 250 عاما، بمدينة السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

تفاصيل القبض على المتهم

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تحرير عدد من المواطنين، محاضر في قسم شرطة السادات، ضد صاحب مصنع يدعى «ك. ع»،، لهروبه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية البالغ عددها 250 عاما.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن المنوفية، وجرى تحديد مكان المتهم، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار مدير الأمن بالواقعة

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط لبناني هارب من أحكام، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

والد ضحية الابتزاز الإلكتروني يتنازل عن القضية

على صعيد آخر، تنازل محمد عبد الحكيم، والد الطالبة رحيق، ضحية الابتزاز في المنوفية، عن المحضر، بعد إلقاء القبض على المتهم، مؤكدا على أن تنازله جاء حفاظا على مستقبل الطفل المتهم، خاصة أن العائلتين تربطهما علاقة نسب، وتدخل عدد من الأهالي للصلح خاصة أن المتهم صغير السن، ولم يدرك خطورة ما قام به، مشيرا إلى أن هناك جلسة ودية سيتم عقدها قريبا للصلح بين الطرفين.