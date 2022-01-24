تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على شقيقته المعاقة وحملها منه سفاحا

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة «محمد. ر. د»، 31 سنة، قفّاص، محبوس احتياطيا، بتهمة مواقعة شقيقته مُستغلا إعاقتها الذهنية وعدم وعيها وإدراكها، حتى حملت منه سفاحا، إلى جلسة الثاني من فبراير،

وأصدرت المحكمة، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وحضور وكيل النيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، قرارها بالتأجيل، في القضية رقم 15508 جنايات مركز أبشواي لسنة 2021 والمقيدة برقم 1989 كلي الفيوم.

تفاصيل اعتداء قفّاص على شقيقته

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس 2020، في قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حينما قام المتهم الشهير بـ«درغام» بمواقعة شقيقته المجني عليها «أماني» والاعتداء عليها بالقوة، خلال قيامه بتربيتها وملاحظتها، نظرا لكونه ممن له سلطة عليها.

المتهم استغل مرض شقيقته

وجاء في اتهام النيابة العامة، أنّ المتهم أوعز إليه شيطانه سوء الأمور أحسنها، وختم على قلبه بأن استغل علتها المرضية المزمنة وفقدانها الوعي والإدراك والتمييز، وعجزها عن الحراك أو البوح بما يقع عليها من ظلم وإيذاء، واتخذ طريق الشيطان سبيلاً وأعطى لوسواسه لجام سوقه، فرسم مخططا إجراميا بفحش، متحينا انفراده بها متخيرا منزلهما وهيئه مسرحا لجرمه بالاعتداء عليها، واستقدمها حملا لإحدى الحجرات وحسر ملابسها عنها وعاشرها عدة مرات آتيا أمرا لا يمت للإنسانية بصلة، وتناسى أنه من بني البشر، وذلك حتى حملت منه سفاحا.

الأب اكتشف المصيبة وأبلغ الشرطة

واكتشف والد الجاني والمجني عليها الواقعة، حينما أُصيبت ابنته بإعياء شديد واتجه بها إلى المستشفى ليصدمه الطبيب بحملها، وينزل الخبر كالصاعقة على أذنيه، ويفكر في مرتكب تلك الجريمة البشعة في حق ابنته المعاقة ذهنيا، وكيف ذلك وهي غير قادرة على الحركة ولا تخرج خارج المنزل، حتى صدمته فاجعة أخرى حينما اكتشف أنّ ابنه الأكبر وراء ارتكاب تلك الجريمة الشنيعة، وأنّ ابنته حملت سفاحا من شقيقها، فاتجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.

جلسة سرية لمحاكمة المتهم

وعقدت المحكمة جلسة محاكمة المتهم بصورة سرية، حيث أمر القاضي بإخراج الجميع من القاعة ما عدا المتهم والمحامي والشهود، وأمر بتأجيل المحاكمة لسماع شهادة الطبيبة.