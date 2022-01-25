صاحب مطعم يكشف سر الإقبال على الأكلات السورية رغم كورونا: حب المصريين

قال محمد الهواري، صاحب أحد المطاعم التي تقدم المأكولات السورية في مصر، إنَّه لم يتخوف من افتتاح مطعم سياحي في ظل أزمة كورونا، التي أثرت بالسلب على قطاعات السياحة والفندقة والمطاعم بوجه عام، مشيرًا إلى اتجاه العديد من السوريين إلى افتتاح مطاعم للأكلات السورية، إذ أنَّها تلقى إقبالًا من المصريين.

«الهواري»: الإقبال على تناول الأطباق السورية لم يتوقف وقت الجائحة

وأضاف «الهواري»، لـ«الوطن»: «سبب نجاحنا محبة الشعب المصري لنا، وإقبال المصريين على المطاعم السورية الذي لم يتوقف حتى في ظل الجائحة العالمية ومن خلال خدمة التوصيل للمنازل»، مشيرًا إلى وجود منافسة بين بعض المطاعم السورية الموجودة، إذ يحرصون على تقديم أطباق جديدة سورية ومتنوعة وهو ما يميز أكلاتها ويمنحها الأفضلية، إلى جانب التركيز على جودة المكونات والإضافات الخاصة بالطعم والنكهات.

«الحلومي» جديد وجبات الإفطار في المطاعم السورية بمصر

واستكمل «الهواري»: «نقدم في المطعم الخاص بنا 72 صنفًا، وأضفنا أصنافا جديدة للسوق المصري وصل عددها إلى 12 صنفًا جديدًا، من بينها طبق «الحلومي» لوجبة الإفطار، والدجاج المطهي على الطريقة التركية»، مبينًا أنَّه يلزم لنجاح أي مشروع مطعم سوري، توافر عدة عوامل، أهمها وجود ركن عائلي يتسع لجميع أفراد الأسرة.

وتتواصل وتيرة انتشار مطاعم الأكلات السورية في مصر مؤخرًا، والتي تذخر قوائمها بأكلات تحظى بقبول المصريين، مثل «الكريب» و«سندوتشات الصاج السوري» و«الملفوفة» و«الشاورما»، إضافة إلى المقبلات.