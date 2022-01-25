متى تنتهى موجة البرد القارس التي تشهدها مصر؟.. ذروتها الأربعاء والخميس

درجات حرارة منخفضة وإحساس بالصقيع يشعر به المواطنون في معظم الأنحاء، منذ عدة أيام، خاصة خلال الفترات المتأخرة من الليل، ليتداول الجميع تساؤلا عن موعد انتهاء موجة البرد القارس التي تمر بها البلاد.

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على التساؤلات الخاصة بموعد انتهاء موجة البرد القارس، موضحة أن مصر تتأثر حاليا بالعاصفة «هبة» التي تضرب بلاد الشام، مما يضفي شعورا شديدا بالبرد، خاصة مع نشاط الرياح.

موعد انتهاء موجة البرد القارس

وعن موعد انتهاء الموجة الباردة، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الموجة ما زالت مستمرة لأيام، على أن تكون ذروتها غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، ومن المتوقع أن تنتهي في آخر الأسبوع الجاري.

وفيما يلي تستعرض الوطن أبرز درجات الحرارة المتوقعة خلال اليومين القادمين وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، وهي كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 27 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 04.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07