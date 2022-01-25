وفد كوري يطلع على الخدمات الجديدة في مصر للطيران ويزور الأهرامات

استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وفدًا من شركة الطيران الكورية، الذي اطلع علي الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة وحجم وكفاءة خطوط الإنتاج ومعدات التموين.

رئيس شركة مصر للطيران: مستعدون لتوفير الإمكانيات للخطوط الكورية

وخلال استقباله وفد الطيران الكوري، أعرب كريم سامي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية عن سعادته بزيارة وفد شركة الطيران الكورية، مؤكّدًا استعداد الشركة لتوفير كل الإمكانيات لجميع العملاء من شركات الطيران التي يتمّ تقديم خدمات التموين لها بالمطارات المصرية ومن بينها الخطوط الكورية بأعلى مستويات الجودة المطلوبة.

الوفد الكوري: الأهرامات تعكس عراقة الحضارة المصرية

وأعرب الوفد الكوري عن سعادته بالتعاون مع شركه مصر للطيران للخدمات الجوية.

ونظمت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية رحلة سياحية للوفد الكوري إلى منطقة الأهرامات والتي لاقت إعجابهم، مؤكّددين أنَّ زيارة الأهرامات كانت من بين أحلامهم، إذ تعكس عراقة الحضارة المصرية وتسجل تاريخا طويلا من النجاح للمصريين.