شركات الطيران تبدأ تسيير رحلات للسعودية وفقا للقواعد الجديدة للسفر غدا

تبدأ شركات الطيران، بداية من غدا، تطبيق الإجراءات الجديدة للسفر للسعودية بعد قرار المملكة العربية السعودية إلغاء تعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بداية من يوم 1 ديسمبر.

وقال يسري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إنَّ شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية ستبدأ الساعة الواحدة صباح غدًا نقل المواطنين المصريين الحاصلين على أيا من أنواع التأشيرات سواء كانت «إقامة أو تجارية أو زيارة» مباشرة إلى المملكة العربية السعودية.

تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على المسافرين

وأضاف «عبدالوهاب»، لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودي «GACA»، فإن كل المواطنين المصريين المسافرين للمملكة العربية السعودية غدًا سيطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام فور وصولهم للمملكة، بغض النظر عن حالة تحصينهم، لافتا إلى أنَّ شركات الطيران تتولى توعية المسافرين للالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة بالسعودية.

زيادة الحجوزات للسعودية

وأشار إلى أنَّ هناك زيادة في حجوزات المواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية بعض قرار إلغاء تعليق دخول المصريين إليها، لافتا إلى أنَّ عدد رحلات الطيران من مصر إلى المملكة سترتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، ولاسيما مع قرب بدء رحلات العمرة التي من المنتظر ـن تبدأ خلال الشهر المقبل.

ومن جهته، كشف مصدر بشركة مصر للطيران، أنَّ حجوزات المواطنين المصريين للسعودية بداية من غدا ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الغاء القيود التى كانت مفروضة على السفر إلى المملكة، لافتًا إلى أنَّ أعداد الرحلات المجدولة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل أعلى من مثيلتها خلال شهر نوفمبر الجاري.

يُشار إلى أنَّ الهيئة العامة للطيران المدني GACA، قد أخطرت كل شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية برفع تعليق القدوم المباشرمن بعض الدول المعلق القدوم منها وهي دول: «أندونسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام ومصر والهند»، مع السماح بالقدوم المباشر منها إلى المملكة دون الحاجة لقضاء 14 يومًا خارجها كفترة حجر صحي.