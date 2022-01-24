دفن جثماني شخصين لقيا مصرعهما في حادث بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان طفل في عمر 9 سنوات، وشاب أربعيني، لقيا مصرعهما في حادث على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وقالت المصادر الطبية إن النيابة العامة أمرت بدفن جثماني حسن مصطفى نبيل، 45 عاما، ومحمد إسلام عبدالله، 9 سنوات، مقيمان بقرية أبو حماد التابعة لمحافظة الشرقية؛ لعدم وجود شبه جنائية في الواقعة، بعد مناظرة مفتش الصحة للجثمانين.

أسباب الوفاة

وقالت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الطفل محمد إسلام وصل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، مع توقف لعضلة القلب والتنفس، ما تسبب في وفاته.

بينما وصل حسن مصطفى في غيبوبة تامة، مصابا بنزيف داخلي في المخ والبطن والصدر، وتوقف في عضلة القلب.

وتوفي الشخصين جراء انقلاب سيارة عمال في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، فيما أصيب 13 شخص آخرين، نقل 11 منهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

استقرار الحالة الصحية للمصابين

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الطبية للمصابين كانت شبه مستقرة، وخرج بعضهم بعد وضعهم تحت الملاحظة، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى احتجاز 3 حالات، بينهم مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وآخرين، أحدهما مصاب بنزيف من الأذن وكسور مختلفة لحين استقرار الحالة الطبية لهم.

وأكدت المصادر أنه أجريت الفحوصات الطبية للمصابين كافة، فور وصولهم مجمع الإسماعيلية الطبي، مع استدعاء جميع استشاريي الجراحة والعظام والمخ والأعصاب للتعامل مع الحالات.