إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «الإسماعيلية - الصالحية» الزراعي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب السيارة رقم «4987 ط ب ص» على طريق الصالحية القديمة قرب منطقة الصوامع.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية في تصريحات لـ«الوطن» إنه جرى نقل «السيد محمد السيد» 37 سنة، مصابا بكسور مختلفة، مقيم فاقوس، و«محمد عبد العزيز» 58 سنة، مصابا بكسور مختلفة ومقيم بمدينة الحسينية إلى مستشفى الصالحية المركزي.

نقل 6 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة

وأضافت المصادر، أن الحادث أسفر عن إصابة «دنيا سالم سليمان، 21 سنة، مصابة بكسور مختلفة ومقيمة بمركز فاقوس، ولمياء محمد عبد الحليم، 24 سنة، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري ومقيمة بمركز الحسينية، وعبد العزيز إبراهيم الدسوقي، 42 سنة مصابا بكدمات مختلفة وسحجات، ومحمود المتولي المتولي، 42 سنة، مقيم بمنطقة المنزلة بمحافظة الدقهلية، ومصابا بكسور مختلفة، وعريفة حسن عبده 58 سنة مقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وأشارت المصادر الطبية، إلى أنه جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإجراء جراحات الطوارئ اللازمة لهم وعمل الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.