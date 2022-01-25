الداخلية تحصل 385 ألف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، ضبط 7758 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7706 أشخاص، (الغرامة 50 جنيها بجمالي 385 ألفا و300 جنيه)، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 52 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ضبط 947 قطعة شيشة

كما جرى تحرير 708 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 171 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 947 أرجيلة.