محافظ شمال سيناء يكرم أسر شهداء الشرطة

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن وزارة الداخلية تقدم العديد من الخدمات لرفع شأن المجتمع المدني.

وأضاف المحافظ خلال احتفال المحافظة بعيد الشرطة الـ 70، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية أمن شمال سيناء ، بحضور اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، واللواء ممدوح جعفر، قائد قطاع تأمين شمال سيناء، كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، أن ما تشهده مصر في المجال الأمني خير دليل على تلاحم قوات الشرطة مع الوطن.

وجَّه المحافظ التحية إلى وزير الداخلية على النقلة الحضارية التي تشهدها قوات الشرطة، حيث كان لمحافظة شمال سيناء نصيب منها.

قال المحافظ إن وزارة الداخلية قامت بالعديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، حيث تم تحويل كلمة السجن إلى كلمة مركز الإصلاح والتهذيب، والعقوبة إلى منحه لمساعدة الفرد أن يكون صالحا في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة.

وأكد إشادة منظمات حقوق الإنسان بالطفرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.

واستعرض المحافظ التاريخ البطولي لقوات الشرطة والتضحيات التي قدمتها، سواء في معركة الإسماعيلية عام 1952، أو خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وفي حرب 1973 بجانب قواتنا المسلحة، وكذلك دورها العظيم في معركة الدفرسوار ومنع العدو من دخول مدن القناة، ليسيطر التاريخ ملحمة ثلاثية من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمقاومة الشعبية، وتضحيات الشرطة خلال التسعينيات ضد الإرهاب، وتضحياتها خلال السنوات الماضية لمنع العناصر الإرهابية وجمعات الشر من تنفيذ مخططاتها، لافتا إلى أن التاريخ سيذكر بطولات رجال الشرطة على مر التاريخ.

المحافظ يستعرض بطولات رجال الشرطة

كما استعرض المحافظ بطولات رجال الشرطة في محافظة شمال سيناء ووقوفها بجانب القوات المسلحة في دحر الإرهاب الأسود، موجها التحية إلى أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمدنيين الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.

من جانبها أكدت عايدة السواركه، عضو مجلس النواب، في كلمتها نيابة عن أسر الشهداء والمصابين، أن احتفال الشرطة بعيدها هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، حيث يجري الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام بعد القضاء على الإرهاب، موجهة التحية إلى أرواح شهداء الواجب الوطني في شمال سيناء.

وقدم سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، برقية تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر إلى وزارة الداخلية في عيد الشرطة، لافتا إلى أن قوات الشرطة قدمت الكثير من التضحيات على أرض سيناء.

تضمن الاحتفال مباراة لكرة القدم بين فريقي نجمة سيناء وفريق الشرطة، بجانب فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة، وفقرات فنية وشعرية وأغانٍ وطنية لمركز الفنون والشعب الفنية بمديرية الشباب والرياضة.

وفي نهاية الاحتفال، كرَّم المحافظ ومدير أمن شمال سيناء، عددا من أسر شهداء قوات الشرطة، بجانب تكريم عدد من المجندين.