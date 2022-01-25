«شمال سيناء» تحتفل بالدبكة والفلكلور الشعبي في أعياد الشرطة

تحتفل محافظة شمال سيناء بأعياد الشرطة، وذلك بالقرية الشبابية بوسط مدينة العريش بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومدير الأمن، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وبمشاركة نواب شمال سيناء، وشباب القبائل والوجهاء، كما يجرى تقديم الشكر لشهداء الواجب الوطني، وذلك بحضور أبناء وزوجات الشهداء.

عيد الشرطة في سيناء مختلف بعد القضاء على الإرهاب

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد صرح في وقت سابق، بأن عيد الشرطة يأتي هذا العام بشكل مختلف، وذلك بعد عودة أهالى القرى إلى بيوتهم ومزارعهم، ودحر الإرهاب من تلك المناطق، موضحا الدور الذى قامت به قوات الشرطة بشمال سيناء، والتضحيات التي بذلك من رجال القوات المسلحة والشرطة، والدماء التي سالت من جل الحفاظ على تراب الوطن ودحر الإرهاب.

المحافظ: لولا رجال الأمن ما نعمنا بالأمان

وأضاف «المحافظ» في تصريحاته، أنه لولا سواعد الرجال من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة ما كنا ننعم بهذا الأمن والأمان على أرض سيناء على وجه الخصوص، وعلى جميع ربوع الوطن على وجه العموم، فالجميع يجب أن يقف إجلالا وتعظيما لروح شهداء الوطن.

فلكلور شعبى ودبكات سيناوية وأغانى احتفالا بأعياد الشرطة

من جهة أخرى، أكدت مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء في بيان لها، أنه جرى تجهيز الفلكور الشعبى لتقديم البرامج الرياضية والعروض، احتفالا بأعياد الشرطة المصرية، ويتضمن برنامج الاحتفال النماذج التي تتصف بالفلكلور الشعبي، وإظهار الفن الشعبي السيناوي، من خلال رقصة الدبكة الشهيرة والأغانى السيناوية والعروض الفنية، والرقصات بالزي البدوي السيناوى الأصيل، وكلمات من الأناشيد الشعبية والوطنية.

عروض تراثية بالقرية الشبابية بوسط العريش

فيما أكدت مديرية التضامن الاجتماعى، في بيانها، أن هناك عددا من المشاركين في العروض بالمشغولات السيناوية والفن التراثى القديم، لإظهار الفن السيناوى فى العريش بما يشبه المعرض احتفالا بأعياد الشرطة وجميع المناسبات الوطنية بشمال سيناء.