غلق منزل الدائري اتجاه كورنيش المعادي لمدة شهر يبدأ من الغد

عينت الإدارة العامة للمرور، خدماتها اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة، تزامنا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري، في المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادي، الأمر الذى يستلزم غلق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى كورنيش المعادي للقادم من المنيب، على أن يكون البديل أمام حركة سير المركبات المنزل المتجه إلى أثر النبي، لمدة شهر، اعتبارا من الساعة 6 من صباح الأربعاء الموافق 26/1/2022.

تعيين الخدمات اللازمة

وتعين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.