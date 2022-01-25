مراجعة مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحان

كشف عدد من المعلمين، عن تفاصيل مراجعة مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي، قبل انطلاق الامتحان الذي يعقد صباح غدا الأربعاء، ورقيا في المدارس، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، شاملا أسئلة موضوعية -اختيار من متعدد- وأسئلة مقالية طبقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التركيز على الكتابة المصرية القديمة

في البداية، أكد أسامة أبوالحسن، مدرس تاريخ، أن مراجعة المادة لطلاب الصف الأول الثانوي، تشمل ضرورة التركيز على الكتابة المصرية القديمة والعبادات، وأنواع الكتابة والتجارة، وأهميتها، والتنمية الاقتصادية، موضحا أن هذه العناوين، هي محاور وضع الأسئلة في الامتحان.

وأضاف «أبوالحسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن علاقة مصر بأفريقيا، تعتبر أيضا من أهم المحاور التي يركز عليها واضع الامتحان، مشددا على الطلاب بضرورة اتباع المنصات التعليمية، لأن الأسئلة الاختيارية ستكون قريبة من ما شرح على هذه المنصات، التي تدور حول أسماء الملوك والفترة الزمنية التي حكموا فيها البلاد، فضلاً عن التركيز على المصادر الأولية والثانوية.

اهتمام المصري القديم بالدين وتشييده للمعابد الجنائزية نقاط أساسية في وضع الأسئلة

قال وليد عيد، مدرس تاريخ، إنه يجب على الطلاب التركيز على معارك الجيش المصري، مثل معركة مجد وقادش والتحرير، وأسباب كل منها ونتائجها، والتركيز على أنواع الكتابة الهيروغليفية والديموطيقية والقبطية.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اهتمام المصري القديم بالدين وتشييده للمعابد الجنائزية والآلهة هي نقاط أساسية في وضع الأسئلة، كذلك الأمر بالنسبة للأسرة المصرية وطرقها في تربية الأبناء، وبناء المساكن، فضلاً عن مفهوم الحضارة وأهمية علم التاريخ، والعواصم، مثل منف وطيبة وأسباب إنشاءها.

وشرح وليد عيد، تفاصيل الأسئلة المقالية في امتحان مادة التاريخ، موضحا أن السؤال المقالي، سيكون عبارة عن كتابة مقترحات للحفاظ على الآثار المصرية ونهر النيل، وطبيعة عمل جيش مصر ورجال الشرطة في حماية المواطنين وتأمينهم، بالتطبيق على التاريخ المشرف لبطولات الجيش المصري.