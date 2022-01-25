طلاب «ثانية ثانوي» يشيدون بامتحان اللغة الأجنبية: من كتاب المدرسة

أكد عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، أن مستوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الذي عقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء في مستوى سهل ولم يشمل أي أسئلة مقعدة.

وقالت الطالبة مريم عصام، من محافظة الإسكندرية، لـ «الوطن» إن أغلب الأسئلة جاءت من كتاب المدرسة، والتي تم تدريبهم عليها جيدا في المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول من قبل معلمي المدرسة، مضيفة أن فكرة وضع الامتحان من قبل المدرسة أمر مهم للغاية، لأن المدرسة تعرف جيدا مستويات طلابها وعلى أساس ذلك يتم وضع الأسئلة التي تقيس مستوى جميع الطلاب، كما أن المدرسة حرصت على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة في اللجنة الامتحانية ضد فيروس كورونا.

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أسئلة مباشرة

من جانبها، ذكرت الطالبة جنا أحمد، أن أسئلة امتحان اللغة الأجنبية جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، وجاءت قريبة من أسئلة المراجعات المكثفة التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصاتها التعليمية سواء قناة «مدرستنا» أو منصة «حصص» مصر التعليمية أو بنك المعرفة المصري.

وأضافت «جنا»، أنها تمكنت من الإجابة على جميع أسئلة الامتحان في وقت أقل من المخصص للإجابة على الأسئلة، لافتة إلى أن المدرسة وضعت امتحان مراعيا لمستويات جميع الطلاب.

بينما أكد الطالب نور سمير، من محافظة القاهرة، أن الامتحان قاس جميع مستويات الطلاب الضعيف والمتوسط والقوي، موضحا أن الأسئلة جاءت مباشرة ولكن توجد بعض النقاط التي ميزت طالب عن الآخر وأفكاره جاءت قريبة من أسئلة بنك المعرفة المصري.

وأضاف «سمير»، أن غالبية نقاط الامتحان في الاختيار من متعدد ركزت على فهم الطالب للقاعدة وسياق الجملة، مؤكدا أن المدرسة راعت مستويات الطلاب ونوعت أسئلة الامتحان بما يحقق مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

واتفق معه الطالب يوسف أمجد في الصف الثاني الثانوي، قائلا: «غالبية نقاط الامتحان جاءت مباشرة وبعض الأسئلة القليلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم لسياق الجملة والقاعدة»، موضحا أن مجمل مستوى الامتحان جيد ويستطيع الطالب الذي فهم مخرجات التعلم في المقرر الدراسي الإجابة على كافة الأسئلة بسهولة.