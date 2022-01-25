أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء.. غزيرة ورعدية يصاحبها «ثلوج وبرد»

تقلبات جوية حادة وسريعة تشهدها البلاد غدا الأربعاء على الأنحاء كافة، متمثلة في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة، فضلا عن تساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أيضا تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتشهد مرتفعات سانت كاترين تساقطا للثلوج، لذا كشفت الهيئة عن أماكن تساقط الأمطار غدا على البلاد.

أماكن تساقط الأمطار غدا

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في البيان الصادر اليوم، تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحيانا على مناطق من «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - العريش»، ويمكن أن يصاحب ذلك تساقط حبات البرد على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 70:80% تقريبا.

فيما تشهد مناطق من «الغربية - الشرقية - المنوفية»، ومدن القناة وسيناء، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 50:60% تقريبا.

فيما تكون الأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

نشاط للرياح واضطراب حاد في الملاحة

ووفقا لخبراء الأرصاد، فإنّ البلاد تشهد نشاطا للرياح على الأنحاء كافة، وهو الأمر الذي يعمل على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

ويعمل نشاط الرياح أيضًا على اضطراب في الملاحة، على البحرين المتوسط والأحمر؛ إذ يتراوح ارتفاع الأمواج في الأول بين 3 و5 أمتار، والآخر بين مترين ونصف و3 أمتار.

انحسار فرص تساقط الأمطار يوم الخميس

ومن المتوقع أن تنحسر فرص سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة، لتشمل مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري فقط، على فترات متقطعة.

أما يوم الجمعة فتعود الشبورة المائية للظهور مرة أخرى، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.