مصرع عامل سقط من الدور الرابع أثناء تركيب «شخشيخة» بالإسكندرية

لقي عامل في منتصف الأربعينيات من عمره مصرعه قبل قليل، إثر سقوطه من الدور الرابع في أحد العقارات بنطاق حي الجمرك، غرب مدينة الإسكندرية، أثناء عمله في تركيب «شخشيخة»، لمنع تجمع مياه الأمطار على سطح العقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغاً بسقوط عامل يُدعى حسام أحمد مكاوي، يبلغ من العمر 45 سنة، من الطابق الرابع بأحد العقارات في شارع «أبو وردة»، بنطاق حي الجمرك، أثناء قيامه بتركيب «شخشيخة» أعلى العقار.

انتقال فريق إغاثة الجمرك لموقع الحادث

ووردت إشارة من غرفة عمليات المحافظة بالحادث، وبناءً على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، توجه فريق الإغاثة بإدارة الجمرك، برئاسة نعمة ذكي، مدير إدارة الجمرك، ونادية أبو راوية، رئيس قسم الضمان، إلى محل الواقعة، حيث تبين سقوط العامل المذكور من الدور الرابع ووفاته في الحال.

عمليات الترميم بدون ترخيص من الحي

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، خلال بيان منذ قليل، أن العامل لقي مصرعه على إثر تواجده لعمل «شخشيخة» بدون ترخيص من حي الجمرك، مؤكدين أنه تم استدعاء عدد من سكان العقار إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق، بحضور عدد من المسؤولين في حي الجمرك.

نوة شديدة تضرب الإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار الغزيرة غدًا الأربعاء في ذروة النوة، ومن المتوقع هطول الأمطار الغزيرة على مدار اليوم دون توقف مع الاستمرار في هبوب الكتل الهوائية ونشاط الرياح وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي ما بين 3 إلى 5 أمتار، وهو ما ترتب عليه قيام سكان ذلك العقار بجلب العامل لصناعة «الشخشيخة»، التي تتمثل في كونها تندة خرسانية تمنع الأمطار، ويتم تركيبها في الدور الأخير من العقار.