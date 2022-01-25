مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو «التعدي على أصحاب عقار بالقوة الجبرية»

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «التعدي على أصحاب العقار بالقوة الجبرية».

الداخلية تكشف حقيقة الواقعة

وبفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام قوة أمنية خلال العام الماضي بتأمين تنفيذ قرار إزالة لأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ومحاولة بعض قاطني العقار المشار إليه إعاقة التنفيذ.

وأكد المصدر أن قوات الشرطة قامت باحتواء قاطني العقار دون حدوث ثمة تداعيات.