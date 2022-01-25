رئيس بوروندي يعرب عن تقديره الكبير للسيسي وحفاظه على الحقوق الأفريقية

أكد الرئيس البوروندي، إيفارست ندايشيمي، اعتزازه وتقديره الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده المخلصة والملموسة، للحفاظ على كل الحقوق الأفريقية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس البوروندي للسفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوروندي، إذ بحث اللقاء سُبُل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، أن الرئيس البوروندي أعرب عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المُقدر والمشهود للشعب البوروندي، وخطط الدولة البوروندية الحالية للتنمية والنمو في مختلف المجالات.

استعراض الدور المصري الحيوي في القارة الأفريقية

واستعرض السفير المصري، خلال اللقاء، الدور المصري المهم والحيوي على صعيد القارة الأفريقية، فضلاً عن التحرك المصري المتواصل في مختلف دوائر وفعاليات الاتحاد الأفريقي، لتحقيق التقارب والحفاظ على المصالح الأفريقية، في ظل المكانة المشهودة التي تتبوأها مصر أفريقيا ودوليا، بما يحقق طموحات وآمال الشعوب الإفريقية في الرخاء والتقدم والاستقرار.

جهود مصر في مساندة خطط بوروندي التنموية

كما تطرق السفير ياسر العطوي، إلى الجهود المصرية المتواصلة لمساندة خطط الرئيس البوروندي التنموية والاقتصادية والإصلاحية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل لدولة بوروندي الشقيقة.