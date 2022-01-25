7 مليارات جنيه حصيلة رسوم وضرائب بـ«جمارك الإسكندرية» ديسمبر الماضي

أعلنت مصلحة الجمارك، حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية، خلال شهر ديسمبر الماضي، لتسجل نحو 6 مليارات و958 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للمنافذ حصلت رسوم زيادة وزن، لعدد 655 بيانا جمركيا، بإجمالي 3 ملايين و352 ألف جنيه، وبلغت حصيلة مزادات الإدارة العامة للمهمل، مبلغ 10 ملايين و299 ألف جنيه.

وأكدت «الجمارك» في بيان، أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية، أفرجت عن مشمول 13 ألفا و713 شهادة جمركية، خلال شهر ديسمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، المنسوجات، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».

مليار و559 مليونا و431 ألف جنيه شهادات وارد محصلة

أضافت «الجمارك»، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت مليارا و559 مليونا و431 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليارات و103 ملايين و812 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات، نحو مليار و281 مليونًا و17 ألف جنيه.

تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية

وتابعت أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، صدرت خلال ديسمبر الماضي، مشمول 6427 بيانًا جمركيًا، تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي- سماح مؤقت ورد الضرائب)، بقيمة بلغت 17 مليارا و435 مليونا و168 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وجرى تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي جرى تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية في ديسمبر الماضي، بنحو 818 ألف جنيه و302 جنيه.

واختتمت «الجمارك» البيان، بأن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية في ديسمبر 2021، بلغ نحو 6 مليارات و958 مليون جنيه.