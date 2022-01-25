عاجل.. زيادة «أسرة» العزل إلى 50٪ من العدد الإجمالي بالمستشفيات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن زيادة أسرة العزل والرعاية المركزة بمستشفيات العزل المخصصة للمصابين بفيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات مؤخرًا.

وأوضحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه في ظل التعليمات بشأن الوضع الوبائي في مصر، وارتفاع نسب الدخول المصابين لمستشفيات العزل بالقاهرة تم إتخاذ عدة إجراءات لاستقبال المترددين على مستشفيات العزل.

إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع نسب دخول المصابين لمستشفيات العزل بنسبة 70٪ خلال الأيام الحالية، وهي كالتالي:

1- التنبيه على جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بنطاق محافظة القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة اسبوعين من تاريخه.

زيادة أسرة المستشفيات

2- زيادة عدد أسرة القسم الداخلي وأسرة الرعاية المركزة المخصصة لمرضى فيروس كورونا المستجد إلى 50% من إجمالي عدد الأسرة كحد أدنى، ويمكن زيادة النسبة طبقا لعدد الحالات.

3- اتخاذ اللازم نحو سرعة إعادة تشغيل مستشفيات «المطرية التعليمي - زايد النهيان – 15 مايو» كمستشفيات عزل بكامل طاقتها الاستيعابية.

4- التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات و تكليف لجان متابعة تنفيذ بروتوكولات العلاج .

5- مراجعة أعمال الصيانة والإصلاح العاجل لشبكات الأكسجين.

6- مراجعة أعمال الصيانة والإصلاح العاجل للأجهزة الطبية، خاصة أجهزة الرعاية المركزة والأشعة المقطعية.