رياح وأمطار غزيرة في كفر الشيخ.. وتوقف الملاحة لليوم الرابع

شهدت كفر الشيخ، اليوم، هبوب رياح شديدة وغيوم كثيفة، وسقوط الأمطار على مناطق منها في الساعات الأولى من صباح اليوم، لذا أعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتأثر البلاد بعاصفة ثلجية قوية.

توقف الصيد بالبرلس

وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، والصيد ببوغاز وبحيرة البرلس، وذلك لليوم الرابع على التوالي، إثر الطقس السيئ، الذي تسبب في عدم استقرار الأحوال الجوية وهبوب رياح سريعة ما يعيق حركة الصيد لشدة الرياح.

ورست المراكب بميناء البرلس وقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس، فيما أوضحت غرفة العملية أن استئناف الصيد مقترن بتحسن حالة الطقس، وذلك في بيانها قبل قليل.

تفقد رؤساء الوحدات المحلية شوارع كفر الشيخ

ومن ناحيته، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتشار رؤساء الوحدات المحلية بكافة المدن والقرى في الشوارع لمواجهة طقس كفر الشيخ السيئ، وذلك لرفع آثار مياه الأمطار من أمام المجمعات الحكومية والمدارس، خاصة بعد الإعلان عن عدم تعطيل المصالح الحكومية واستمرار عملها حرصا على تقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لتلقي أي بلاغات بأعطال المرافق.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بانتشار المعدات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمساهمة في رفع آثار الأمطار من الشوارع، فضلا عن التأكد من استيعاب محطات الرفع لكميات الأمطار المحتمل سقوطها خلال الساعات المقبلة، مع سرعة مراجعة صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي ضمانا لاستيعابهما كميات الأمطار.