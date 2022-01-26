الدفع بـ220 عربة شفط في شوارع القاهرة والجيزة للتعامل مع آثار الأمطار

كشف وليد عابدين، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والجيزة عن الاستعداد لذروة الأمطار، مشيرا إلى أن عربات الشفط والعمال والفنين انتشروا في جميع أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة صباحا، للتعامل فور سقوط الأمطار، ومنع انتشار تجمعات المياه التي قد تعوق حركة المرور في الطرق والمحاور.

سقوط كميات من الأمطار من خفيفة إلى متوسطة

وأشار «عابدين» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه جرى الدفع بأكثر من 220 عربة شفط مع بداية اليوم، في جميع أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة، وخاصة بالطرق والمحاور.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة المياه والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، أنه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تم رصد سقوط كميات من الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، في بعض المناطق داخل المحافظتين.

وأكد «عابدين» التواجد واستمرار الاستعدادات لحين إشعار آخر، وذلك للتعامل مع سقوط الأمطار طوال اليوم.

الدفع بمعدات وعمال بالمحاور الرئيسية

وأشار المتحدث الرسمى إلى انتشار معدات الشفط، بجانب عدد كبير من العمال والفنين والمهندسين، على الأرض داخل جميع المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، للتعامل مع الأمطار فور سقوطها.

كما لفت «عابدين» إلى أنه تم توفير المعدات ورجال الشركة، في التمركزات بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار، وفقا لتحذيرا هيئة الأرصاد الجوية.

وجدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والجيزة، تبدأ عملية الاستعداد لموسم الأمطار، منتصف شهر أغسطس من كل عام، من خلال عمليات تطهير بالوعات الأمطار، حيث يجري تطهير المحافظة بالكامل خلال 20 يومًا، ويظل العمل مستمرا طوال الوقت حتى حلول فصل الشتاء والانتهاء منه.

أما عن المناطق الساخنة داخل محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تشهد تجمعات وتراكمات لمياه الأمطار، والتى عادة ما تكون مناطق منخفضة، أو شبكات الصرف بها ضعيفة، وأبرزها «منطقة الأوتوستراد»، فقد شهدت تواجدا لمعدات وعربات شفط المياه.