«القابضة للمياه» تتابع مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالوادي الجديد

استعرضت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أهم المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري بمراكز «باريس والخارجة والداخلة وبلاط» بالوادي الجديد، لتغطية قرى المحافظة بخدمات المياه والصرف الصحي، طبقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

مد شبكات وإنشاء محطات رفع أو معالجة

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم المشروعات المقترحة للمرحلة المقبلة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لدراسة تغطية قرى مراكز «باريس، الخارجة، الداخلة، بلاط» بمحافظة الوادي الجديد، بخدمات المياه والصرف الصحي، من مد وتدعيم شبكات مياه وخطوط انحدار وإنشاء محطات مياه جديدة، وتزويد الآبار الارتوازية بوحدات معالجة أملاح، ومد خدمات الصرف الصحي، من مد شبكات، وإنشاء محطات رفع أو محطات معالجة لمد الخدمة للمواطنين بالمحافظة.

التنسيق مع الهيئة العربية للصناعات الهندسية

أشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن الاجتماع شهد حضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نهلة عبد السلام مدير الإدارة العامة للمخطط العام بالشركة القابضة عبر Video Conference، بالتنسيق مع الهيئة العربية للصناعات الهندسية (EEII).

إحلال وتجديد 6 آبار ارتوازية

قال اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن محافظة الوادي الجديد، حظيت بأعمال مد وتدعيم 64 كم شبكات مياه بمركزي الداخلة والفرافرة، وتوريد 33 طلمبة أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازية، و200 وصلة سملس قطر 6 بوصة، وتوريد 4500 م كابلات كهربائية خاصة بالطلمبات، وتوريد 6 مولدات قدرة 500 «ك. ف. أ»، وإحلال وتجديد عدد 6 آبار إرتوازى بقيمة تقديرية 54.5 مليون جنيها.

ولفت إلى مد خدمة الصرف الصحي لقريتى «الشيخ مرزوق وعلي بن أبي طالب» بقيمة تقديرية نحو 50 مليون جنيه، وذلك بإنشاء محطة معالجة صرف صحي الشيخ مرزوق، بطاقة استيعابية 300م3 / يوم، لتعمل بنظام برك الأكسدة، وإنشاء عدد (2) محطة رفع صرف صحي، ومد وتدعيم 20كم خطوط صرف صحي، وعدد 1000 وصلة منزلية باطوال مواسير 7.7كم.