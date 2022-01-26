ملخص الحلقة الـ3 من مسلسل أحمر هو لون الحناء.. والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل أحمر هو لون الحناء الهندي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، منذ بداية عرضه الأحد الماضي، إذ يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض المسلسل والأحداث التي تتناولها الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل أحمر هو لون الحناء

يعرض مسلسل أحمر هو لون الحناء يوميًا من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة mbc بوليوود الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت مصر، حيث جرى عرض أولى حلقاته الأحد الماضي بعد انتهاء مسلسل قدري الأجمل.

ملخص حلقة الـ3 من مسلسل أحمر هو لون الحناء

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أحمر هو لون الحناء بذهاب «بالافي» إلى الشرطة للإبلاغ عن «راغاف» بسبب حرقه المواد الخام الخاصة بمتجرها، وتعود إلى أسرتها وتنشغل بالديون الكثيرة التي تحاصرها، ثم يدفع «راغاف» رشوة لظابط الشرطة حتى يلغي شكوى بالافي ضده.

وعند وصول «بالافي» إلى السوق تجد أحد الأشخاص يتعدى على رجل مسن، فأسرعت بمساعدة المسن لتفاجئ بأن هذا الشخص «راغاف» فتصفعه على وجهه أمام الناس، وهو ما جعله يستشيط غضبا، وعند ذهابها لتلقي طلبات الساري من الزبون تقابل «راغاف» مرة أخرى في الشارع وتشعر بالخوف، لأن الشارع مهجور ولا يوجد أحد، لتنتهي الحلقة عند ذلك.

قصة مسلسل أحمر هو لون الحناء

تدور أحداث قصة مسلسل أحمر هو لون الحناء حول فتاة مجتهدة تدعى «بالافي» تحب عائلتها كثيراً وتضحي بكل شيء لتلبية جميع احتياجاتهم لكنها تخشى الزواج كثيراً.

تلتقي «بالافي» ببلطجي يدعى «راغو»، لتبدأ التساؤلات هل سيقعان في الحب؟ هل ستغيّر بالافي فكرتها عن الزواج؟ وهو ما سنتابعه خلال الأحداث المقبلة، والعمل من بطولة ساي كيتان، شيفانجي خدكار.