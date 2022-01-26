مصرع عامل في سوهاج بسبب «سلك عريان».. الضحية الثانية خلال شهر

لقى عامل حفر مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء عمله في حفر صرف صحي بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، إذ تسبب الحفر في قطع سلك توصيلات كهربائية أسفل التربة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل مصرع عامل صعقا بالكهرباء

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوجود بلاغ من المستشفى العام في طهطا بوصول جثة عمل يدعى «ع . أ» 53 عامًا، يقيم بدائرة مركز طهطا، إثر تعرضه للصعق بالتيار الكهربي.

وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات، وسؤال شقيق المتوفي، تبين أنه أثناء قيامه وشقيقه بأعمال حفر صرف صحي بدائرة المركز، لامست يد أخيه أحد الأسلاك العارية المكشوفة بسبب أعمال الحفر، ما أسفر عن صعقه ووفاته في الحال، وتم نفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضه لصعق كهربائي، ولا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر باللازم، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

حالة الوفاة الثانية

وتعتبر حالة الوفاة، هي الثانية خلال شهر، لعامل أثناء عمليات الحفر بالمحافظة، إذ لقي عامل بدائرة مركز جرجا، جنوب المحافظة، مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي، أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي.

وتبين حينها من التحريات أنه أثناء تشغيل العامل لمولد كهربائي لإنهاء بعض الأعمال صعقه التيار الكهربائي، ما نتج عنه إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.