إصابة طفلة باشتباه كسر بالجمجمة في سوهاج.. سقطت من الطابق الثالث

شهدت دائرة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، إصابة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالصدر، إثر سقوطها من الطابق الثالث، بعدما اختل توازنها وسقطت أرضًا.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، يُفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة «منال. ح. م. ب»، 4 سنوات، وتقيم بدائرة المركز مصابه بـ«اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالصدر» ادعاء سقوط من علو.

الطفلة اختل توازنها أثناء لهوها

أفادت والدتها «سهير م س ي»، 29 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء تواجدها بمنزل والدها وبرفقتها ابنتها المذكورة وحال لهو الطفلة بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت أرضًا ما نتج عنه إصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر شهدت دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، مصرع عامل خمسيني، حال قيامه بأعمال حفر صرف صحي بدائرة المركز لامست يده أحد الأسلاك العارية ما نتج عنه صعقه ووفاته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المركزي.

وفاة عامل صعقا أثناء عمله

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول «عبد الناصر. ع. ا. ع» 53 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز طهطا» جثة هامدة»، ادعاء صعق كهربائي.

لامست يده أحد سلك عار

وأفاد شقيقه «مختار. ع. ا. ع»، 59 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيامه وشقيقه بأعمال حفر صرف صحي دائرة المركز لامست يد شقيقه أحد الأسلاك العارية ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال «حامد أ ع ا»، 41 سنة، مقاول خاص دائرة مركز طهطا قرر بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.