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مصرع طالب أسفل عجلات قطار في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
05:57 م | الأحد 23 يناير 2022
حادث قطار - أرشيفية

حادث قطار - أرشيفية

لقي الطالب هيدرا شحاته -16عام - مصرعه أسفل عجلات القطار ،حيث كان يعبر السكه الحديد من غرب الثلاث كبارى الى الشرق ولايوجد معبر سوى خط السكه الحديد مما يضطر قاطنى غرب الكوبرى للمرور خلالها، وهو ما دفع هيدرا لعبورها عند ذهابه للدرس من قريته، البطاخ التابعه لمركز المراغه والواقعه غرب الكوبر.الى الدرس بمدينه سوهاج شرق الكوبرى.

انتقال المباحث لمكان الحادث 

انتقل ضباط مركز الشرطة وسيارة الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين مصرع الطالب هيدارا شحاته، 16 عام، وذلك أثناؤ عبوره شريط السكة الحديد.

نقل المتوفي إلي المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

نقلت سيارة الإسعاف  الجثمان الى مستشفي سوهاج العام تحت تصرف النيايبة العامة 

وأكد شهود العيان أن الطالب المتوفي  هو الابن الوحيد لوالديه بجانب شقيقه واحدة تكبره، واشكوا من تكرار وقوع الحوادث في تلك المنطقة والتي راح بسببها عدد كبير من المواطنين وتعتبر منطقة خطرة 

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