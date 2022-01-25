محظورات وممنوعات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 قبل انطلاقه بساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام غدًا تحت شعار «انتصار الهوية» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن تفتح الأبواب أمام الجمهور في الفترة 27 يناير حتى 7 فبراير المقبل، ومن المقرر أن تحل اليونان ضيف شرف المعرض.

محظورات معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويتضمن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام عددًا من المحظورات عليك تجنبها حتى تستمتع بزيارة آمنة إلى المعرض، أبرزها:

- تتيح إدارة المعرض هذا العام حجز التذاكر إلكترونيًا، علمًا بأنّه بعد حجز التذكرة تتلقى رابطًا إلكترونيًا للتذكرة الخاصة بك تحتوي على QR Code وتعتبر وسيلتك لدخول المعرض، لذا عليك ألا تنشر رابط التذكرة أو صورتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأنّ ذلك قد يسمح لأي شخص آخر باستخدامها والدخول بها.

- لن يُسمح للزائرين بحضور النشاط الثقافي داخل القاعات المغلقة إلا بموجب شهادة لقاح كورونا.

- التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات بالنسبة للعارضين طوال فترة تشغيل المعرض، ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا، وفي حال تكرار المخالفة يصادر كارنيه العارض ولن يسمح بدخوله المعرض مرة أخرى.

- غير مسموح بحفلات التوقيع للناشرين داخل أجنحتهم، علمًا بأنّه تخصص أماكن خارج الصالات للحفلات، ولا يُسمح بتجاوز الحفل خارج المساحة المخصصة، ومن يُخالف ذلك يطبق عليه الجزاء طبقًا لبنود المخالفات.

- يمنع تثبيت أي ملصقات على الحوائط أو الممرات، وفي حالة المخالفة يغرم العارض مبلغ 500 جنيه على كل ملصق يثبت، علمًا بأنّه يجوز التثبيت داخل الأجنحة فقط دون ارتفاعات.

- يمنع منعًا باتًا تخزين الكتب أو الكراتين داخل الجناح، ويجب عرض الكتب للجمهور، وفي حال المخالفة يغلق الجناح، لحين إزالة المخالفة وتوقيع الغرامة المقررة بلائحة الجزاءات.

- يمنع إحداث ضوضاء أو استخدام أجهزة سمعية أو بصرية لعرض أنشطة العارض بشكل يجاوز المسموح به، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة مالية قدرها 500 جنيه ومصادرة الأجهزة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة مع غلق الجناح.

كتب محظورة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة بـمعرض الكتاب 2022، فقد حظرت إدارة المعرض عرض أي كتاب يكون موضوع نزاع قضائي، أو كتاب مزور أو مقلد أو منسوخ، أو عرض الكتب المخالفة لحرية الفكر والإبداع، وكذا المبادئ التي فرضها القانون المصري والآداب العامة أو المساس بالأديان.