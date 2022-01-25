ضبط 70 كيلو حشيش وبانجو وهيروين وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3199 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3054 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 1256 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 199 قطعة سلاح ناري

وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجّهت وزارة الداخلية حملات أمنية على مدار 24 ساعة، أسفرت جهودها عن ضبط 199 قطعة سلاح ناري بحوزة 166 متهما، وتنفيذ 85813 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين بارتكاب 7 حوادث متنوعة.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 224 قضية مخدرات بإجمالي 245 متهما، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 51,385 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,535 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,091 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,015 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1,796 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,570 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 810 جرامات، كمية من مخدر الآيس وزنت 480 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 290 جراما، كمية من مخدر الويد وزنت 90 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جراما، و2027 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 43 متهما هاربا، وضبط 22 متهما بممارسة أعمال بلطجة، وضبط 225 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24472 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 14 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

ضبط 8827 مخالفة مرورية متنوعة

وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 8827 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر، وضبط 36 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1656 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 قضايا في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.